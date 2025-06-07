Firari boğa çarşıda panik oluşturdu, esnaf kepenk kapattı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde canlı hayvan pazarından kaçan kurbanlık boğa, çarşı merkezinde paniğe neden oldu. Sokak sokak koşturan boğa, önüne çıkan dükkanlara ve park halindeki araçlara zarar verdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, boğa bir anda pazar alanından fırlayarak kontrolsüz şekilde şehir merkezine yöneldi. Vatandaşların korkuyla izlediği olayda, esnaf kepenk kapatırken, bazı kişiler yüksek yerlere çıkarak korunmaya çalıştı.

Olay yerine gelen ekipler, uzun süren bir takibin ardından boğayı uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirebildi.