Freni arızalanan otobüs parka böyle savruldu

Ankara'da dün akşam Etimesgut ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir kaza meydana geldi. Park halinde bulunduğu sırada frenleri arızalanan otobüs, rampa aşağı metrelerce sürüklendi. Otobüs önce park halindeki diğer araçlara, ardından da reklam tabelalarına çarptı. Daha sonra mahallede yer alan belediye parkına dalan otobüs, yine park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sırasında araç içerisinde ve parkta kimsenin olmaması muhtemel bir facianın önüne geçerken, kazaya karışan araçlarda ve parkta maddi hasar oluştu. Devrilen otobüs çekici yardımıyla yerinden kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"DUVARI YIKARAK PARKIN İÇİNE UÇMUŞ"

Kazayla ilgili konuşan esnaf Abdürrahim Göktekin, "Park halindeki otobüsün fren sistemi arızalanmış. Ardından da savrulmaya başlamış ve reklam panolarına çarpmış. Daha sonra da duvarı yıkarak parkın içine uçmuş ve orada durabilmiş. O sırada aracın içinde kimse yokmuş. Herhangi bir can kaybı yok. Yağıştan dolayı parkta da kimse yokmuş. Yaralanan kimse de olmamış. Çekici ile otobüsü götürmüşler. Olayın ardından ekipler de geldi, incelemelerde bulundu" dedi.

