Gaziantep’te kardeş dehşeti: Hem vurdu hem de ihbar etti

Gaziantep’te bir taksi durağında dehşet anları yaşandı. Harun Y., çalıştığı durağın önünde kardeşi Ahmet Y. tarafından silahla vuruldu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın tutukluk yapan silahını düzelttikten sonra ağabeyine iki el ateş ederek bacaklarından vurduğu anlar yer aldı. Ahmet Y.'nin ardından 112’yi arayıp ambulans çağırdığı ve olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Yaralı taksici hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı.