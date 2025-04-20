Halı sahada kahreden ölüm kamerada

Adana Çukurova'daki bir halı sahada acı bir olay yaşandı. Üç çocuk babası olan Hasan Bakırhan, arkadaşlarıyla birlikte futbol oynadığı anda fenalaşıp, yere yığıldı. Arkadaşları, önce yorgunluk nedeniyle yere yattığını düşündü fakat Bakırhan'ın uzun süre hareketsiz kaldığını görünce yanına koştu.

İhbar üzerine sahaya gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalesi yapılan Bakırhan'ı Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kalk krizi geçirdiği belirlenen Bakırhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Bakırhan'ın kalp krizi geçirdiği anlar ve sonrasında yaşananlar halı sahanın güvenlik kamerasına yansıdı.