Hatalı sollamanın bedeli kameraya yansıdı: Feci kaza kamerada

Artvin’in Şavşat ilçesinde Sahara Geçidi’nde sisli havada hatalı sollama nedeniyle olan kaza kameraya yansıdı. Artvin-Ardahan Devlet Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç sürücüsü K. Altun, görüş mesafesinin düştüğü bölgede sollama yapmak için karşı şeride geçti ve karşıdan gelen araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü K. Altun ile araçta yolcu olarak bulunan Y. Bulur yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntülerde, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda hafif ticari aracın hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve ardından çarpışmanın meydana geldiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.