Hatay'da yürekleri ağza getiren görüntüler!

Hatay'da arka camı olmayan bir aracın arka kısmından dışarı sarkan çocukların trafikteki tehlikeli yolculukları yürekleri ağızlara getirdi. Korku dolu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; araç sürücüsünün yabancı uyruklu S.M. olduğu tespit edildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği toplam 7 bin 97 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü hakkında TCK 179/2 maddesinden "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapıldı.