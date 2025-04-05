Havada korkutan anlar! İstanbul-Bodrum uçağına yıldırım düştü

İstanbul’dan Bodrum’a gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağına, olumsuz hava koşulları nedeniyle Dalaman Havalimanı’na yönlendirildiği sırada yıldırım isabet etti.

Uçuşun seyri sırasında Bodrum üzerindeki hava muhalefeti nedeniyle pilotlar iniş rotasını değiştirme kararı aldı. Uçak, Dalaman Havalimanı'na doğru yönlendirilirken aniden yıldırım çarptı. Olay sırasında kabin ekibi ve yolcular kısa süreli panik yaşarken, uçağın güvenli bir şekilde iniş yaptığı öğrenildi.