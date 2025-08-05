Hem alkollü hem de ehliyetsiz! Kaza yaptı, 112'yi aramak yerine sosyal medyadan yardım istedi

Adana'nın Kozan ilçesi Ergenuşağı Mahallesi’nde dün gece A.E. (39), idaresindeki tescilsiz motosikletle kaza yaptı. Kazada sürücü ve arkasında yolcu olarak bulunan T.G. (38) yaralandı. Kaza sonrası yaralılar, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunarak "Kimse bize yardım etmiyor" dedi. İhbar üzerine mahalledeki bir vatandaş, yaralıları kendi imkânlarıyla hastaneye götürdü. Jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsünün alkollü olduğunu ve tescilsiz motosiklet kullandığını tespit etti. Ayrıca yolcu konumundaki T.G.’nin mala zarar verme, tehdit suçlarından arandığı belirlendi. T.G. gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanan sürücü A.E.’ye de gerekli işlemler yapıldı, ifadesinin ardından 30 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.