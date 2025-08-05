İki aylık evliydi, feci kazada can verdi! Dehşet dolu anlar kamerada

Burdur Merkez Özgür Mahallesi Oto tamirciler 1. Sokak ile Oto tamirciler 5. Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana gelen olayda, kavşağa kontrolsüz ve hızlı bir şekilde giren Halimcan G.(31) idaresindeki kamyonet ile kavşağa kontrolsüz giren Hüseyin Öz (41) idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Halimcan G. ve motosiklet sürücüsü Hüseyin Öz yaralanırken motosikletin arkasında yolcu olarak oturan eşi İlknur Öz kaldırıma ve park halindeki minibüse çarparak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İlknur Öz’ün hayatını kaybettiğini belirlerken eşi Hüseyin Öz olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden İlknur Öz’ün cenazesi savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.