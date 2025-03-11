İnat etti, yoldan çekilmedi! Arabaya yol vermeyen kirpi sosyal medyada viral oldu

Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Kutlu köyünde bağlarını budamaya giden bir aile, dönüş yolunda beklenmedik bir sürpriziyle karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde işe koyulup akşama kadar budama yapan aile, işlerini tamamladıktan sonra araçlarına binerek yola çıktı. Tam hareket ettikleri sırada, yaklaşık 20 kiloluk dev bir oklu kirpi aniden yollarını kesti.

OKLARINI KALDIRDI, YOL VERMEDİ

Oklarını kabartarak araç farlarının ışığında koşmaya başlayan kirpi, uzun süre sağa sola hareket ederek aracın ilerlemesine engel oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca aracın önünde koşturan kirpi, bir süre sonra üzüm bağlarının arasına girerek gözden kayboldu.