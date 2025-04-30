İngiliz turistin öldüresiye dövdüğü taksici dehşet anlarını anlattı! 'Isırdı, tırmaladı, parçaladı'

İngiliz boksör Ross Kitchen tarafından öldüresiye dövülen taksici Kadir Biçer yaşadığı dehşeti anlattı. Yaşadığı saldırı sonrası komaya giren Biçer, “Bu kişi havalimanından bindi. Yol boyunca arka koltuktan gözüme parmaklarını soktu, yüzümü tırmaladı. Kim olduğunu anlamaya çalıştım, İngiliz mi dedim cevap yok, Rusyalı mı dedim yine sessizlik. Bir anda saldırıya geçti. Yüzümü parçaladı, beni ısırdı. Boynumu kırmaya çalıştı.” ifadelerini kullandı.