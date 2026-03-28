Kaçtığını sanan yandı! Beykoz'da trafik kaynakçıları yakalandı

Beykoz'da dron destekli trafik denetimlerinde trafik kurallarını hiçe sayarak kaynak yapanlar, cep telefonu kullananlar dronla yakalandı.

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kavacık, TEM kuzey-güney katılımı ve Atatürk Caddesi'nde "kaynak yapan araçlar", "cep telefonu" ve "yasak park" ihlallerine yönelik dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araç sahiplerine, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kendisini takip eden sürücünün geçmeye başladığı sırada geçişini beklemeden, önünde giden aracı geçmeye çalışmak", "durak içi park" ve "seyir halinde cep telefonu kullanmak" maddelerinden toplam 143 bin 442 lira idari para cezası uygulandı.