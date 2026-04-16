Kadıköy metro istasyonunda raylara atladı! Canına kıyma isteğini vatandaşın dikkati önledi

Kadıköy Metro İstasyonu’nda raylara atlayarak canına kıymaya çalışan kişi büyük paniğe neden oldu.
Kimliği öğrenilemeyen şahsın atladığı sırada trenin istasyona giriş yapmaması muhtemel bir felaketin önüne geçti. Durumu fark eden vatandaşlar, vakit kaybetmeden raylara inerek intihar girişiminde bulunan kişiyi bulunduğu yerden perona çıkardı.
O anlar çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, vatandaşların seferber olarak şahsı kurtardığı anlar yer aldı.