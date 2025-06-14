Karganın yılana saldırısı kamerada! Kaçmasına bile izin vermedi

Artvin'in merkez ilçesinde, Çoruh Nehri kıyısında kaydedilen ilginç bir olay cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir vatandaş, nehirde kıvrılarak ilerleyen bir yılan fark etti. Bir karganın ise suya yaklaşarak yılana saldırmaya başladığı görüldü. Görüntülerde karganın gagasıyla yılana defalarca müdahalede bulunduğu, zaman zaman onu sudan çıkarmaya çalıştığı anlar net şekilde yer aldı. Yılan, saldırıdan kurtulmak için uzaklaşmaya çalıştıysa da karga buna fırsat vermedi.