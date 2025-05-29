Kaza değil cinayete teşebbüs! Kan donduran anlar kamerada

Antalya’nın Manavgat ilçesi D-400 karayolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde ambulans ve diğer araçların kırmızı ışıkta bekledikleri, ışığın sarıdan yeşile dönmesiyle birlikte hareket etmeye hazırlandıkları sırada arkadan gelen otomobilin emniyet şeridinden geçerek ışıkta bekleyen araçların önüne geçtiği ve bu sırada yaya Hacer N.’ye çarptığı görüldü.