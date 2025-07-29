Kaza yaptı, kapı açılınca koşup kaçtı! O anlar kamerada

Adana'nın Kozan ilçesi Saimbeyli Caddesi üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, Damla Ö. yönetimindeki otomobil Saimbeyli Caddesi’ne dönmek istediği sırada Mustafa K. T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mustafa K.T.’nin kullandığı otomobilin kapısı açıldı. Mustafa K.T.’de ani refleks göstererek otomobilden inip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa K.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.