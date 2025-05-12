Kazanın ardından birbirlerine girdiler! O anlar kamerada

İstanbul Esennyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; maddi hasarlı kaza sonrasında iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Sokak ortasında onlarca kişi birbirine tekme, tokat saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Çok sayıda polis ekibinin bölgeye intikal etmesiyle yaşanan olay son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.