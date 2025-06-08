Kızılcahamam'ın yeni maskotları! Leylek otelin yavruları dünyaya geldi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin girişindeki Leylek Oteli’nde bulunan yuvalarda konaklayan leyleklerin yavruları yumurtadan çıktı. Dünyaya yeni gözlerini açan minik leylekler, anne ve babalarının kanatları altında korunuyor; ilk günlerini beslenerek ve çevreyi tanımaya çalışarak geçiriyor. Dört ayrı yuvada dünyaya gelen yaklaşık 15 yavru leylek, ilçeye gelen misafirleri adeta karşılıyor. İlçe sakinleri ise bu sevimli yavrulara büyük bir özenle bakıyor. İlçe sakinlerinden Ömer Melih Demirbaş İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Leyleklerin ilçenin sembolü haline geldiğini belirten Demirbaş, "Biz de onları gelip geçerken yol üzerinde veya avlanırken derelerde gözlemliyoruz. Bazen evimizin balkonunun üzerinden falan geçiyor. Biz leylekleri elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Yani yetkililer tarafından da bir şeyler yapılabilirse çok mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.