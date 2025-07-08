Koyunlar yağmur yağınca dondu kaldı! Şoke eden anlar kamerada

Trabzon'da yaşayan bir vatandaş gördüğü ilginç olayı video kaydına aldı. Yağmur sonrası koyunların hiç hareket etmediğini gören vatandaş şaşkınlığını gizleyemedi. İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyleyen sosyal medya kullanıcısı, “Şu an çok değişik bir durum var. Bu koyunlar hiç kıpırdamıyor.

Ben bunu ilk defa öğrendim. Hepsi dondu kaldı.” dedi. Bu durumun ise bilimsel bir açıklaması var. Koyunların kalın yünleri zor kuruduğu için koyunlar da ıslanmamak için hareket etmemeye çalışır.