Kumar oynarken yakalanan adamın güldüren savunması: Daha yeni geldim

Hatay'ın İskenderun İlçesinde ekipler, kıraathanede 3 şahsın kumar oynadığı bilgisi üzerine bir adrese baskın düzenledi. Ekiplerin yaptığı baskında; 2 bin TL ve 108 adet iskambil kağıdı ele geçirildi. Kumar oynarken suçüstü yakalanan şahıslardan birinin, 'şimdi geldim' diyerek kendini savunması ise kameraya anbean yansıdı. Olayla ilgili iş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem yapılırken, kumar oynayan ve 'yeni geldim' diyerek kendini savunan şahıslara toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.