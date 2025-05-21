Leyleklerden insanlığa çarpıcı ders! Doğadaki çöpleri yuvalarına taşımışlar

Adana'nın Kozan ilçesi Acarmantaş Mahallesi'ne 5 yıldır gelen, yuva yapan ve halk tarafından "Portakal ailesi" olarak adlandırılan leyleklerin doğadaki çöpleri yuvaya taşıdığı ortaya çıktı.

Kısa sürede yuvalarına çok sayıda poşet gibi atık malzemeleri taşıyan leyleklerin terliği bile getirdiği dron ile çekilen görüntülere yansıdı. Leyleklerin adeta çöplerden kendilerine yaptığı yuva, insanların doğaya verdiği zararı da gözler önüne serdi.

Leylek ailesini görmek için mahalleyi ziyaret eden gençler ve çocuklar, insanların doğaya çöp bırakmamasını istedi. Leylek ailesini izlemeye gelen çocuklardan Yusuf Mirza, şöyle konuştu:

"Leyleği hafta sonları görmek için geliyorum. İnsanların attığı çöpleri leylek yiyecek sanıyor ya da yuvasına layık görüyor. Onları yuvasına taşıdığı için bence yavrularına iyi bakamıyor. Bence insanlara tavsiyem çöpleri geri dönüşüm kutularına atmalı. O kutular boşuna yapılmadı. Leylek küçük çıra dallardan kendine yuva yapıyor. Kolay bir şey değil."