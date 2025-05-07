Lisede şiddet anı kamerada: Sınıf arkadaşları kıza böyle saldırdı!

Sivas’ta bir lisede yaşanan şiddet olayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 9. sınıf öğrencisi E.T.’nin sınıf arkadaşları tarafından darbedildiği anlar, başka öğrenciler tarafından görüntülendi. Şiddet görüntüleri sosyal medyaya düşmeden önce olaydan haberdar olan İl Milli Eğitim Müdürlüğü, idari inceleme başlattı.

E.T.’nin ailesi ise yaşananlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay adli makamlara intikal ederken, okul yönetimi ve ilgili kurumlarca süreç yakından takip ediliyor.