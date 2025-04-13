Mahalle tetiğin ucunda! Silahlı çocuklar rastgele ateş açtı

İstanbul’un göbeğinde yaşanan olay, hem güvenlik zafiyetini hem de çocukların silaha ulaşım kolaylığını bir kez daha gözler önüne serdi. Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde yaşları 18’in altında olduğu belirtilen 4 çocuk, ellerine aldıkları tabancayla boş arazide rastgele ateş açtı. Mahalleli kurşun sesleriyle büyük panik yaşarken, çocuklar şarjör bitene kadar ateş etmeyi sürdürdü. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Silah sesleriyle sarsılan mahalle halkı, büyük korku yaşadı ancak olayın ardından çocukların herhangi bir müdahaleye uğramadan bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Henüz nasıl ve nereden temin ettikleri bilinmeyen silahı kullanmakta hiçbir tereddüt göstermeyen çocukların görüntüleri, sosyal medyada da büyük tepki topladı.