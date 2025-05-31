Mali müşavirler kavga etti: Genel kurulda yumruklar konuştu!

Erzurum Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nın 25’inci Seçimli Olağan Genel Kurulu gergin başladı. Divan başkanlığı seçimi sırasında Figen Kat ve Zeki Akalın'ın aday gösterilmesi üzerine çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Delegelerin araya girmesiyle ortam sakinleşirken, taraflar anlaşarak Turgut Aktaş'ı divan başkanı olarak belirledi. Genel kurulda Mesrur Köseoğlu, Aykut Özbek ve Erol Ağsakallı başkanlık için yarışacak.