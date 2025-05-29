Minibüsten gördüğü husumetlisine kurşun yağdırdı

Adana'da yolcu minibüsünden husumetlisine ateş açan şahıs, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonrası cezaevi firarisiyle birlikte yakalandı. Silahlı saldırı anı ise minibüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Evde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden Ö.K.'nin yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak gibi suçlardan 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, B.Y.'nin de yaralama ve uyuşturucu ticaretinden toplam 9 yıl 8 ay hapis cezası olduğu öğrenildi. Hapis cezalarının yanı sıra diğer suçlardan da ifadesi alınan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.