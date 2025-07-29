Motosiklet ile ticari araç çarpıştı! Feci kaza kamerada

Aydın'ın Efeler ilçesi Ata Mahallesi Magnesia Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, E.Y. idaresindeki 09 APG 482 ticari araç ile B.U. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan B.U. (17) ve S.G. (17) yola savruldu. Kazada, motosiklet sürücü B.U. ile yolcu konumundaki S.G. ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan B.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.