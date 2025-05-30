Ölümle burun buruna! Halat koptu işçi havada asılı kaldı

Mersin'in Mezitli ilçesinde 10 katlı bir inşaatta çalışan bir işçi, iskelenin halatının kopması sonucu metrelerce yükseklikten düşmek üzereyken emniyet halatı sayesinde hayatta kaldı. Dehşet dolu anlar çevredekilerin cep telefonuyla kaydedildi.

Tece Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binada iskelede 6. katta çalışan işçinin halatı bir anda koptu. İşçi, emniyet halatına bağlı olduğu için düşmekten son anda kurtuldu ve 5. kat seviyesinde havada asılı kaldı. Dakikalarca yardım bekleyen işçi, halatın aniden gevşemesiyle hızla aşağı kaydı ancak 1. katta tekrar durdu.

Yaşanan panik dolu olayda işçi yara almadan kurtulurken, çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar kameraya yansıdı.. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.