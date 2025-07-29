Otoyolda tır alev alev yandı! O anlar kamerada

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar mevkiinde meydana gelen kazada, otoyolda seyir halinde bulunan bir tır nedeni öğrenilemeyen bir sebep ile devrildi. Devrilen tır yanmaya başlaması üzerine Savaştepe İtfaiye ekipleri, 112 Sağlık ve güvenlik ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan tırdan ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için otoyolu bir süre trafiğe kapattılar. Ormanlık alana sıçrayan yangın Savaştepe İtfaiye ekipleri tarafından büyümeden müdahale ettiler. Yanan tırın otoyoldan kaldırılması sonrası yol seyrüsefere açıldı. Tır yangını ile soruşturmaya başlandığı açıklandı.