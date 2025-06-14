Pazarcıyla müşteri tartıştı, kadınlar da kavgaya karıştı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki semt pazarında alışveriş yüzünden çıkan kavgada, taraflar birbirine taş, sopa ve kasalarla saldırdı. Kadınların da karıştığı olayda 5 kişi yaralanırken, kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis ve zabıta ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Akçakale ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda iddiaya göre, müşteri ile pazarcı arasında arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kadınların da karıştığı kavgada taraflar birbirine taş, sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı.