Pitbull kavgası Bakırköy’ü karıştırdı: Sahibi gözaltına alındı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdiren ve diğer köpeklere saldırmasına neden olan bir kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay, sosyal medyada köpeğin insanlara bilerek saldırtıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine yapılan incelemeyle ortaya çıktı. Köpeğin insanlara zarar vermediği, ancak diğer köpeklerle kavga ettiği belirlendi.

Pitbull cinsi köpeğin ağızlıksız ve saldırgan olduğu tespit edilirken, sahibi B.T.’ye 6 bin 923 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adli işlem başlatıldı.