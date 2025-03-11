Ramazan davulcusu gelmeyince mahalle muhtarı kendi çözümünü üretti! Vatandaşları böyle sahura kaldırıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesine bağlı Aşağıpazar Mahallesi'nde Ramazan davulcusunun gelmemesi üzerine mahalle muhtarı Tekin Korucu, kendi çözümünü üreterek mahalle sakinlerini sahura kaldırdı.

Ramazan ayının başlamasına rağmen mahallede sahur vakti davul çalınmadığını belirten Muhtar Korucu, halkın taleplerini dikkate alarak farklı bir yöntem geliştirdi. Kendi ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyen muhtar, sokak sokak geziyor ve kayıtları çalarak insanları sahura uyandırıyor.

"MESAJLARA CEVAP VEREMEZ OLDUM"

Muhtar Korucu yaptığı açıklamada, "Mübarek Ramazan ayının 4'te birini bitirmemize rağmen mahallemizde sahura kaldırmak için ramazan davulcusu henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Vatandaşın talebine bahane değil, çözüm üretmek için ses sistemine davul ve mani sesleri yükleyerek vatandaşları sahura kaldırdığını ifade eden Korucu, "Yeni nesilde bu örf ve adetleri unutmasın diye yapılan bu çalışma vatandaşlarımız tarafından da takdir edildi" diye konuştu.

Vatandaşların kendi sokaklarından geçmesi taleplerine yetişemediğini sözlerine ekleyen Korucu, "Telefonum adeta kitlendi, muhtarım bizim sokaktan da geçer misin mesajlarına cevap veremez oldum yoğunluktan" diyerek durumu açıkladı.