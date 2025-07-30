Sanal kumar borcu intihara sürükledi! Telefonla kaydedip paylaştılar

İstanbul'da dün gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana gelen olayda iki taksici, sanal kumar bağımlılığı nedeniyle yüklü miktarda borçlandıkları, borçlarını ödeyemeyince de, köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Şahısların o anları cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti. Görüntülerin yakınları arasında yayılmasının ardından, şahısların yakınları olay yerine çağrıldı. Yakınlarının ikna çalışması sonrası 2 şahıs köprüden indirildi.

Öte yandan, şahısların yüksek borç yükü nedeniyle psikolojik bunalıma girdikleri, sanal kumar sebebiyle ciddi maddi kayıplar yaşadıkları öğretildi. O anlar vatandaşlar ve güvenlik güçleri tarafından anbean takip edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürerken, şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldıkları bildirildi.