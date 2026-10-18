Şehre inen ayının yaptıkları şaşkına çevirdi: Ankara’da şakacı ayı kamerada

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İstanbul
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde ormanlık alandan merkeze inen bir ayı yemek ararken, çöp konteynerini karıştırdı. İşi biten ayı daha sonra çöp konteynerini olduğu yerden yolun ortasına çekti ve aşağı doğru itti. Yokuş aşağı hızlanan çöp konteyneri bir otomobile çarparak dururken, ayı da yeniden ormanlık alana kaçtı. Görenleri şaşkına çeviren o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.