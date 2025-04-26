Siirt’te korku dolu anlar: Seyir halindeyken alev alev yandı

Siirt’te seyir halindeki bir otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Siirt-Kurtalan karayolunda, Yağmurtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Cabir Polat’ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle hareket halindeyken yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekip hemen itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti ancak araç tamamen yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.