Sincan’da otomobil markete girdi

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan bir otomobil, cadde üzerindeki bir markete çarparak içeri girdi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, markette maddi hasar oluştu.

Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi’nde bir sürücü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybedince araç savrularak yol kenarındaki marketin vitrinine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.