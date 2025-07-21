Sokak ortasında vahşet görüntüler! Yürüyüşe çıkardığı köpeğiyle beraber saldırıya uğradı! Dehşet veren anlar kamerada

İstanbul Sarıyer Maden Mahallesi'nde Sevim D'nin, köpeğini gezdirdiği sırada yanına sahipsiz köpekler yaklaştı. Köpeklerin saldırması üzerine Sevim D. araya girerek kendi köpeğini korumaya çalıştı. Sevim D'nin çabaları üzerine köpekler bir süre sonra uzaklaştı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu, köpeğinin ise veterinerde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kadın ve köpeğine sokak köpeklerince yapılan saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.