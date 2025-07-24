Sosyal medyada tartıştılar, buluşup kavga ettiler! Ortalık savaş alanına döndü

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Çarşı Mahallesi Odunpazarı Yolu Sokak'ta 21 Temmuz Pazartesi günü meydana gelen olayda bir grup genç, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle sosyal medyada tartıştıktan sonra sokakta buluşarak kavga etmeye başladı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle birlikte gençlerden biri, karşısındaki kişiyi tek yumrukla yere serdi. Yerdeki gence tekme ve tokatlarla saldırmaya devam edilirken, başka bir gencin elinde sopayla beklediği görüldü. Ardından 5 kişilik grup, sopalı genci de darp etti. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahıstan biri, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Yalvaç T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.