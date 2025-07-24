Tahta ve çekiçle birbirlerine saldırdılar! Dehşet veren anlar kamerada

Tekirdağ Çorlu'da geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde Orhan Kemal 8. Sokak üzerinde inşaat çalışmalarını engel teşkil ettiği gerekçesiyle park edilen bir aracın çekilmesi istendi. Ancak karşılıklı laf atma sonrası yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine kalabalık iki taraf birbirine girdi.

Takviye kuvvet istenmesi üzerine keser, tahta, tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile kavgaya karışan 1 kişi başına aldığı keser darbesiyle yaralandı. Yaralı şahsın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 7 kişinin gözaltına alındığı kavga olayı ile ilgili soruşturma sürüyor.

