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'Tapulu arsam' diyen vatandaşın duvarla kapattığı yol böyle yıkıldı

’un ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde ilginç bir olay meydana geldi. Mahalle sakini Salim Yaman, evinin yanındaki arsayı satın aldıktan sonra bu araziden geçen yolu "Tapulu mülküm" diyerek beton duvarla kapattı. Yaman'ın müteahhit ile anlaşıp bina yapmak istediği öğrenildi. Mahalle sakinleri ise kapatılan yolu görünce şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, eski mülk sahibinden yıllar önce yolu para karşılığında satın aldıklarına dair senetleri olduğunu belirterek, gece duvar başında toplanıp duruma tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, mahalle sakinlerine hukuki yollarla haklarını aramaları gerektiğini belirtti.

BELEDİYE EKİPLERİYLE ANLAŞTI

Yaklaşık 35 yıldır kullanılan yolun kapanması üzerine mahalle sakinleri, durumu İlkadım Belediyesi'ne bildirdi. Başkanı İhsan Kurnaz'ın devreye girmesiyle sabah saatlerinde ekipler inceleme yaptı. Salim Yaman'la görüşen görevliler, yeni yol çalışması başlayana kadar mevcut yolun açılması konusunda anlaşma sağladı. Yapılan görüşmenin ardından belediyeye ait iş makinesiyle beton duvar yıkılarak, yol yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı.

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