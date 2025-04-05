Trafikte tehlikeli anlar: Kilometreler boyu direksiyon boşta kaldı

Aksaray’ın en işlek noktalarından biri olan Atatürk Bulvarı’nda otomobilin sürücüsü, aracın ön paneli ile cam arasına yerleştirdiği telefonla görüntülü görüşme yapmaya başladı. Sürüş sırasında telefonunun düşmesiyle direksiyonu bırakan sürücü, iki eliyle telefonu alıp görüşmeye devam etti. Sürücünün, zaman zaman düşmek üzere olan telefona müdahale ettiği anlar da kaydedildi.

Kırmızı ışıkta beklerken fark edilen sürücü, çevredeki araç sürücüleri ve yolcular tarafından şaşkınlıkla izlendi. Atatürk Bulvarı'ndan Şeyhamit Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü, görüntülü konuşmasını sürdürerek uzaklaştı. O anlar trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.