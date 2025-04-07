Yerlerde sürüklendiler! Kadınların kavgasını erkekler zor ayırdı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında uzun süredir husumet bulunduğu öğrenilen iki grup kadın arasında sokak ortasında kavga çıktı. Tartışmayla başlayan gerginlik kısa sürede büyüyerek yerlerde sürüklemeli, bağırışlı bir kavgaya dönüştü.

Olay sırasında çevrede bulunan erkekler tarafları ayırmak için araya girdi, ancak tarafları sakinleştirmek oldukça güç oldu. Kavgaya tanıklık eden ve kadınların yanında bulunan küçük çocuklar ise korkudan ağlamaya başladı. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.