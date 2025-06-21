YKS'nin en yaşlı adayı! 8. kez sınava girdi

Edirne'de yaşayan ve çevresinde "bilge dede" olarak tanınan 81 yaşındaki Şevki Kılıç, 8. kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

İki üniversite bitiren ve "filozof hurdacı" lakabıyla da bilinen Şevki Kılıç, emekli olduktan sonra hurdacılık yaparak yaşamını sürdürüyor. Gençlere örnek olmak amacıyla her yıl sınavlara giren Kılıç, daha önce Trakya ve Anadolu Üniversitelerinin Tarih bölümlerini tamamladı. Geçtiğimiz yıl ise Arkeoloji bölümüne kayıt yaptırdı. Sınavdaki başarı sırlarını da gençlerle paylaşan Kılıç, önce sosyal bilimler testinden, ardından fen sorularından başlamalarını, mantık ve felsefe sorularını ise sona bırakmalarını önerdi. Kılıç'ın bu azmi, sınav salonundaki diğer adayların da takdirini topladı.

