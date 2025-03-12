Yüksekova'da deprem anı kayıtlara geçti! Halk uyarıldı
Irak’ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem, Hakkâri ve Yüksekova'da da hissedildi. Türkiye saatiyle 21.03'te kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
HALKA "CAMİLERE GELİN" UYARISI
Sarsıntının ardından Yüksekova’da vatandaşlar panik içinde sokaklara çıktı. İlçede camilerden yapılan anonslarda, "Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız, Rabbim bizleri bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah." ifadeleriyle halk camilere davet edildi.
Öte yandan, depremin meydana geldiği anlar bir marketin güvenlik kamerasına da yansıdı. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki markette raflarda bulunan ürünlerin sarsıntının etkisiyle yere düştüğü görüldü.