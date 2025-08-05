Ellerini kollarını sallayarak bisikleti çalıp kaçtılar! O anlar kamerada

Elazığ’da merkeze bağlı İzzetpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs, bir evin otoparkına gelerek park halindeki elektrikli bisikleti alarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında evinin otoparkında bisikletini göremeyen vatandaş, güvenlik kameralarını inceledikten sonra elektrikli bisikletin çalındığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı incelemelerin ardından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.