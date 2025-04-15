Zabıtadan hayat kurtaran hamle! Genç adamı heimlich manevrası kurtardı

İstanbul Sultangazi’de cadde üzerinde boğulma tehlikesi geçiren genç adamı, Zabıta memurunun yaptığı heimlich manevrası kurtardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı Avrupa Yakası Zabıta Müdürlüğü İktisadi Denetim Zabıta Amirliği’nde görev yapan Zabıta Memuru Ataberk Evis, cadde üzerinde boğazına yemek parçası kaçan ve boğulma tehlikesi geçiren genç adamı fark etti. Ardından genç adamın yanına giden Evis, yaptığı heimlich manevrası yaparak boğazına kaçan yiyecek parçasını çıkardı. Heimlich manevrası sayesinde ölümden dönen genç adama yapılan müdahale anları güvenlik kamerasına yansıdı.