 Tarihçi İlber Ortaylı Hastaneye Kaldırıldı: Sağlık Durumu İyi!

05 Aralık 2024 13:39 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 13:47

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Bacağındaki yaranın mikrop kaptığı belirtilen Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında açıklamalar yapıldı... İşte detaylar...

Bugün, 2024-12-05 tarihinde, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı​, tv100​'de Okan Bayülgen​'in programında canlı yayında aniden fenalaştı. Yayın sırasında yaşanan bu beklenmedik olay, izleyicileri ve Ortaylı'nın sevenlerini endişelendirdi...

Hastaneye kaldırılan Ortaylı'nın bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve bu durumun komplikasyonlara yol açtığı açıklandı. Fatih Altaylı, Ortaylı'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ve doktorların hastayı hastanede tutmak için çaba gösterdiğini belirtti. Altaylı, "Doktorlardan da rica ettik, biraz tutun diye çünkü kaçıyor hastaneden" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi bekleniyor. Kendisi, Türk tarihine yaptığı katkılarla tanınan önemli bir akademisyendir ve bu olay, kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilmektedir.

İlber Ortaylı'nın durumu hakkında gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. TGRT Haber merkezi olarak kendisine acil şifalar diliyoruz...