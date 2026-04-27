1 Mayıs bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Resmî tatil günleri kamu kurumlarının yanı sıra birçok işletmenin çalışma düzenini ve faaliyet durumunu etkilediği için 1 Mayıs’ta mesai yapacak olanlar “Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil mi?” sorusuna cevap arıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli günler arasında kabul ediliyor. Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk düşüyor. Peki, 1 Mayıs resmî tatil mi? Cuma günü okullar, bankalar, eczaneler, sağlık merkezleri ve hastaneler kapalı mı?
Türkiye’de dini, millî ve kültürel önemi bulunan günler resmî tatil kapsamında kutlanmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de aynı şekilde resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil olduğu için Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek.
Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar hizmet vermeyecek. EFT ve havale işlemleri (FAST sistemi hariç) bir sonraki mesai günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.
Resmî tatil kapsamında 1 Mayıs’ın yer alması nedeniyle Cuma günü postaneler de faaliyet göstermeyecek.
PTT Kargo, Aras, Yurtiçi ve MNG gibi kargo şirketleri resmî tatil dolayısıyla dağıtım gerçekleştirmeyecek.
Hastanelerde poliklinik hizmetleri kapalı olacak, yalnızca acil servisler hizmet sunmaya devam edecek.
1 Mayıs nedeniyle eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sağlamayı sürdürecektir.