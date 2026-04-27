Yaşam
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

1 Mayıs bankalar, eczaneler, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı?

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü olarak da adlandırılan, işçi ve çalışanlar tarafından dünya genelinde kutlanan bir birlik günüdür. Resmî tatil statüsünde olan 1 Mayıs, bu yıl Cuma gününe rastlıyor. Peki, 1 Mayıs’ta okullar tatil olacak mı?

GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 18:41
Resmî tatil günleri kamu kurumlarının yanı sıra birçok işletmenin çalışma düzenini ve faaliyet durumunu etkilediği için ’ta mesai yapacak olanlar “ resmî tatil mi?” sorusuna cevap arıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli günler arasında kabul ediliyor. Bu yıl 1 Mayıs Cuma gününe denk düşüyor. Peki, 1 Mayıs resmî tatil mi? Cuma günü okullar, bankalar, eczaneler, sağlık merkezleri ve hastaneler kapalı mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Türkiye'de resmi tatil olması nedeniyle birçok kurumun kapalı olacağı belirtiliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de resmi tatil olarak kabul ediliyor.
Bu nedenle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek.
Bankalar, postaneler ve kargo şirketleri 1 Mayıs Cuma günü hizmet vermeyecek.
Hastanelerde poliklinik hizmetleri kapalı olacak, yalnızca acil servisler açık kalacak.
Eczaneler de 1 Mayıs'ta kapalı olacak, sadece nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
1 MAYIS RESMÎ TATİL Mİ?

Türkiye’de dini, millî ve kültürel önemi bulunan günler resmî tatil kapsamında kutlanmaktadır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü de aynı şekilde resmî tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmî tatil olduğu için Cuma günü ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle birlikte üniversite öğrencileri eğitim faaliyetlerine ara verecek.

1 MAYIS’TA HANGİ KURUMLAR KAPALI? HASTANE, ECZANE, BANKA…

Bankalar: 1 Mayıs Cuma günü tüm bankalar hizmet vermeyecek. EFT ve havale işlemleri (FAST sistemi hariç) bir sonraki mesai günü olan 4 Mayıs Pazartesi günü hesaplara aktarılacaktır.

Resmî tatil kapsamında 1 Mayıs’ın yer alması nedeniyle Cuma günü postaneler de faaliyet göstermeyecek.

PTT Kargo, Aras, Yurtiçi ve MNG gibi kargo şirketleri resmî tatil dolayısıyla dağıtım gerçekleştirmeyecek.

Hastanelerde poliklinik hizmetleri kapalı olacak, yalnızca acil servisler hizmet sunmaya devam edecek.

1 Mayıs nedeniyle eczaneler kapalı olacak. Sadece nöbetçi eczaneler hizmet sağlamayı sürdürecektir.

