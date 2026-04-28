1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi?

Nisan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte gözler bir kez daha Mayıs’ın ilk gününe çevrildi. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs yaklaşırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı yeniden araştırma konusu oldu. Aynı zamanda 1 Mayıs’ın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve özellikle öğrencileri ilgilendiren “okullar tatil mi?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. “1 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar kapalı olacak mı?” gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil olarak kabul ediliyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurumlarında tatil uygulanacak. 2026 yılında 1 Mayıs ise cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle haftanın son iş gününde hem çalışanlar hem de öğrenciler için resmî tatil geçerli olacak. Bu kapsamda okullar da tatil olacak, öğrenciler ve eğitim çalışanları izinli sayılacak. Kamu kurumları kapalı olurken, bazı özel sektör kuruluşları ise kendi çalışma düzenlerine göre faaliyet göstermeye devam edebilecek.
Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma gününe denk gelmesi ve resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak.
Resmî tatil kapsamında birçok kurum ve hizmette çalışma düzeninde değişiklikler yaşanıyor.
|Kurum/Hizmet
|Çalışma Durumu
|Açıklama
|Okullar
|Ara
|Eğitim-öğretime ara verilecek.
|Kamu Kurumları (Valilik, Belediye, Kaymakamlık)
|Kapalı
|Hizmet vermeyecekler.
|Bankalar
|Kapalı
|İşlemlere kapalı olacaklar.
|Borsa
|Kapalı
|İşlemlere kapalı olacak.
|Resmi İşlemler
|Gerçekleştirilemeyecek
|EFT ve havale gibi bankacılık işlemleri bir sonraki iş gününe aktarılacak.
|Hastaneler (Poliklinikler)
|Durduruldu
|Poliklinik hizmetleri durdurulacak.
|Hastaneler (Acil Servisler)
|Devam
|Kesintisiz şekilde hizmet vermeye devam edecekler.