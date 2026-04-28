Nisan ayının son haftasına girilmesiyle birlikte gözler bir kez daha Mayıs’ın ilk gününe çevrildi. Her yıl Emek ve Dayanışma Günü olarak kutlanan 1 Mayıs yaklaşırken, bu özel günün resmî tatil olup olmadığı yeniden araştırma konusu oldu. Aynı zamanda 1 Mayıs’ın bu yıl haftanın hangi gününe denk geldiği, kamu kurumlarının çalışma düzeni ve özellikle öğrencileri ilgilendiren “okullar tatil mi?” sorusu da gündemdeki yerini aldı. “1 Mayıs resmî tatil mi, hangi güne denk geliyor, okullar kapalı olacak mı?” gibi soruların yanıtları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 1 Mayıs resmî tatil mi? 1 Mayıs 2026 hangi güne denk geliyor: Okullar tatil mi? 2026 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün cuma gününe denk gelmesi nedeniyle okullar dahil olmak üzere birçok kamu kurumu tatil olacak. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Türkiye'de resmî tatil olarak kabul ediliyor. 2026 yılında 1 Mayıs cuma gününe denk geliyor. Okullar tatil olacak, öğrenciler ve eğitim çalışanları izinli sayılacak. Kamu kurumları kapalı olacak. Bankalar ve borsa kapalı olacak. Hastanelerin poliklinik hizmetleri durdurulacak, acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil olarak kabul ediliyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da kamu kurumlarında tatil uygulanacak. 2026 yılında 1 Mayıs ise cuma gününe denk geliyor. Bu nedenle haftanın son iş gününde hem çalışanlar hem de öğrenciler için resmî tatil geçerli olacak. Bu kapsamda okullar da tatil olacak, öğrenciler ve eğitim çalışanları izinli sayılacak. Kamu kurumları kapalı olurken, bazı özel sektör kuruluşları ise kendi çalışma düzenlerine göre faaliyet göstermeye devam edebilecek.

1 MAYIS GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Öğrencileri sevindiren gelişme geldi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün cuma gününe denk gelmesi ve resmî tatil olarak kabul edilmesi nedeniyle, bu tarihte okullar da tatil olacak.

1 MAYIS'TA HANGİ KURUMLAR TATİL YAPACAK?

Resmî tatil kapsamında birçok kurum ve hizmette çalışma düzeninde değişiklikler yaşanıyor.