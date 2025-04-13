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 | Selahattin Demirel

100 bin lirayı çöp sanarak attı, belediye çalışanları 10 tonu arayarak buldu

İstanbul Bağcılar’da bir esnaf, yanlışlıkla 100 bin lirayı çöpe attı. İhbar üzerine Bağcılar Belediyesi temizlik işçileri parayı bulmak için seferber oldu. 15 personelin iş makineleriyle birlikte yaptığı bir saatlik arama sonucunda 10 ton çöp içinde bulunan para sahibine teslim edildi.

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100 bin lirayı çöp sanarak attı, belediye çalışanları 10 tonu arayarak buldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 12:43

Bağcılar Yenimahalle’de dün Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde telefon alım satımı yapan Ali Tek, içinde 100 bin lira bulunan kutuyu kaybolmasın diye poşet içinde çöp bidonunun arkasına koydu.

ÇÖP SANARAK ATTI

Bir süre sonra Tek, poşetin yerinde olmadığını gördü. Tek, yanında çalışan iş arkadaşı Muhammet Tek’in çöp bidonunu boşaltırken yanındaki poşetin de çöp olduğunu düşünerek dışarıdaki çöp konteynerine attığını öğrendi. İkili hemen dışarı çıkıp baktıklarında belediyeye ait çöp kamyonunun çöpleri götürdüğünü gördü.

BELEDİYEYE HABER VERDİ

Bunun üzerine Bağcılar Belediyesi’ni telefonla arayan Tek, başından geçenleri anlattı. Seferber olan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunu İSTOÇ’un arkasındaki belediyeye ait döküm sahasına yönlendirdi.

Daha sonra ise 15 belediye personeli alana boşaltılan 10 ton çöp içinde parayı aradı. İş makinelerinin de yardımıyla bir saat süren arama sonucunda 100 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi.

"BULACAĞIMA HİÇ UMUDUM YOKTU"

Büyük bir mutluluk yaşayan Tek, "Paramın çöp kamyonuyla gittiğini anladığımda çok üzülmüştüm. Bulacağıma dair hiç umudum yoktu. Ama yine de belediyeyi aramak istedim. Bütün görevliler sağ olsun çok uğraştılar ve sonunda parayı bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

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