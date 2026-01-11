11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da gerçekleşen planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar iki farklı kurum tarafından duyuruluyor. Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ sorumlu olurken, bölgedeki tüm kesintiler www.bedas.com.tr internet adresinden sorgulanabiliyor. İstanbul Anadolu yakasındaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ sorumluluğunda olup detaylar www.ayedas.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurumların resmi internet sitesinin yanı sıra 186 numaralı ihbar hattından hem planlı elektrik kesintileri öğrenilebilirken hem de elektrik arıza ihbarı yapılabiliyor…