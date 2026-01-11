Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

Ocak 11, 2026 09:22
1
11 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintileri

11 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar belli oldu. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…

2
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) İstanbul’da 11 Ocak Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre kent genelinde 6 ilçede gerçekleşecek kesintiler genellikle 09:00-17:00 saatleri ile 10:00-18:00 saatleri arasında olacak. Hafta sonunu karanlıkta geçirecek yüz binlerce vatandaş ise “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı…

3
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul’da gerçekleşen planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar iki farklı kurum tarafından duyuruluyor. Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ sorumlu olurken, bölgedeki tüm kesintiler www.bedas.com.tr internet adresinden sorgulanabiliyor. İstanbul Anadolu yakasındaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ sorumluluğunda olup detaylar www.ayedas.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurumların resmi internet sitesinin yanı sıra 186 numaralı ihbar hattından hem planlı elektrik kesintileri öğrenilebilirken hem de elektrik arıza ihbarı yapılabiliyor…

4
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

5
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

6
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

7
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

8
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

9
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

11
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

12
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

13
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

14
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

15
11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

11 OCAK 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.