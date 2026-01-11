11 Ocak 2026 İstanbul planlı elektrik kesintileri >> Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şişli’de elektrikler ne zaman gelecek?

Kategoriler
11 Ocak 2026 İstanbul elektrik kesintilerine dair detaylar belli oldu. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü bakım, onarım ve yatırım çalışmaları kapsamında Arnavutköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri ve Şişli ilçelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte cevabı…
Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) İstanbul’da 11 Ocak Pazar günü uygulanacak planlı elektrik kesintilerine dair detayları kamuoyu ile paylaştı. Buna göre kent genelinde 6 ilçede gerçekleşecek kesintiler genellikle 09:00-17:00 saatleri ile 10:00-18:00 saatleri arasında olacak. Hafta sonunu karanlıkta geçirecek yüz binlerce vatandaş ise “Elektrikler ne zaman gelecek?” sorusuna cevap aramaya başladı…
İstanbul’da gerçekleşen planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar iki farklı kurum tarafından duyuruluyor. Avrupa yakasındaki kesintiler BEDAŞ sorumlu olurken, bölgedeki tüm kesintiler www.bedas.com.tr internet adresinden sorgulanabiliyor. İstanbul Anadolu yakasındaki elektrik kesintileri ise AYEDAŞ sorumluluğunda olup detaylar www.ayedas.com.tr adresinden kamuoyu ile paylaşılıyor. Kurumların resmi internet sitesinin yanı sıra 186 numaralı ihbar hattından hem planlı elektrik kesintileri öğrenilebilirken hem de elektrik arıza ihbarı yapılabiliyor…